Al via lavori al Morlacchi con fondi Cucinelli

Inizieranno il 22 luglio e dovranno concludersi entro il 19 ottobre, prima dell'avvio della nuova stagione teatrale, gli interventi previsti per la ristrutturazione del Teatro Morlacchi finanziati dall'imprenditore Brunello Cucinelli nell'ambito di Art Bonus.

Il Comune di Perugia spiega che si tratta di un primo stralcio riguardante la manutenzione straordinaria e il rifacimento di tutti i servizi igienici e dei camerini, la realizzazione del nuovo ingresso e della biglietteria, del pavimento dei palchi dal primo al terzo ordine e del pavimento laterale del palcoscenico, per un importo complessivo di 570 mila euro.

Gli ulteriori interventi previsti - la sostituzione delle poltrone della platea e il rifacimento del palcoscenico - e quelli aggiuntivi, quali il rifacimento del pavimento della platea e la manutenzione straordinaria delle facciate, saranno oggetto di un successivo stralcio di lavori, programmato per il 2019, sempre nell'ambito di Art Bonus.