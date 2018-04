Torna Spoleto a colori, è 8/a edizione

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - Torna per l'ottavo anno "Spoleto a colori": dal 29 aprile al primo maggio la città si riempirà di musica, teatro, artisti di strada, giochi, laboratori, colori ed effetti speciali. Il programma dell'evento è stato presentato a Palazzo Comunale.

Il primo assaggio di Spoleto A Colori è fissato per domenica 29 aprile alle ore 16, nel Complesso monumentale di San Nicolò - Sala primo piano - con lo spettacolo per bambini e ragazzi "Storia tutta d'un fiato" della compagnia Fontemaggiore, inserito all'interno del progetto "Arriva il Teatro" al quale ha aderito il Comune di Spoleto.

"Arriva il Teatro" è promosso dalla Regione Umbria e dal Miur per facilitare le occasioni culturali e di socializzazione tra le popolazioni colpite dal terremoto, per contribuire al rilancio delle compagnie teatrali e per diffondere l'amore e l'interesse dei bambini e dei ragazzi per il teatro.