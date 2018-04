Lavori in Basilica S.Salvatore di Campi

Sono ripresi i lavori di messa in sicurezza della Basilica di San Salvatore di Campi di Norcia. A renderlo noto, all'ANSA, è la soprintendente ai Beni culturali dell'Umbria Marica Mercalli. "I tecnici che lavorano al cantiere, in questa prima fase - spiega - si occuperanno della puntellatura della parte muraria all'interno della chiesa.

La scossa del 10 aprile, con epicentro a Muccia, nelle Marche, ci ha consigliato di procedere a questo nuovo intervento".

Contestualmente al completamento della messa in sicurezza "l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro di Roma avvierà l'opera di riassemblaggio dei mosaici della stessa chiesa che abbiamo messo in salvo nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto", aggiunge Mercalli. Mentre gli affreschi ancora presenti tra le macerie saranno consolidati sul luogo. Occorrerà attendere ancora alcuni giorni per avviare di nuovo il cantiere all'interno della Basilica di San Benedetto a Norcia.