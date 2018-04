Caritas Perugia accoglie famiglia Siria

La Caritas di Perugia-Città della Pieve si prepara ad accogliere una seconda famiglia proveniente dalla Siria. Lo ha annunciato il direttore Giancarlo Pecetti al 40/o convegno nazionale sul tema "Giovane è #una comunità che condivide", promosso dalla Caritas italiana ad Abano Terme.

La famiglia sarà accolta come "segno di condivisione, solidarietà e pace". La famiglia - riferisce la Caritas - proviene dalla Siria attraverso il corridoio umanitario attivato da Caritas italiana e Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con il ministero dell'Interno. "La via maestra - commenta Pecetti - che evita a tante persone (ad oggi 2 mila famiglie) di fare viaggi in condizioni disumane e carichi di pericoli".

Questa famiglia, che si aggiunge alla prima arrivata a Perugia nel 2016 e tutt'ora ospitata in un immobile della parrocchia di Santa Maria di Colle, sarà "accolta con dignità" grazie alla Comunità Magnificat che ha messo gratuitamente a disposizione un alloggio in centro storico.