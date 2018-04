Lavori negli spogliatoi ospedale Terni

All'ospedale di Terni si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della prima metà degli spazi adibiti a spogliatoi del personale al primo piano seminterrato. Il 16 aprile è stato infatti consegnato l'intero spogliatoio maschile e parte di quello femminile per un totale di circa 230 postazioni. La parte restante delle postazioni sarà pronta entro la fine di giugno, appena ultimati i lavori dell'ultimo lotto della ristrutturazione.

Iniziati a metà dello scorso ottobre, gli interventi - riferisce una nota - comportano la ristrutturazione integrale dell'area (471 metri quadrati), per un investimento complessivo di circa 172 mila euro, e sono stati programmati a lotti temporalmente separati, anche a costo di qualche lieve ritardo rispetto a quanto previsto, in modo da garantire sempre parte del servizio spogliatoio durante i lavori. Una volta completata la ristrutturazione sull'intera area, i locali saranno utilizzati dalla maggior parte del personale sanitario.