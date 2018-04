Gabrielli, delinque chi specula su sisma

"Chi delinque sulla ricostruzione delinque due volte perché oltre a compiere un delitto specula sulle sofferenze della gente, sulle difficoltà dei territori che invece avrebbero bisogno di riacquistare una fiducia che troppo spesso queste vicende contribuiscono ad abbattere, a rallentare i tempi e a far vivere in modo ancora più doloroso di quanto la vicenda calamitosa abbia in qualche modo già comportato": lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, parlando dei temi della ricostruzione post sisma, a margine del suo intervento all'iniziativa di educazione alla legalità 'La Polizia incontra gli studenti' al Teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli ad Assisi.

"I temi della ricostruzione sono temi importanti - ha sottolineato ancora Gabrielli - anche perché dove gira denaro questo rappresenta attrattiva importante per le organizzazioni criminali o per chi vuole delinquere e quindi l'attenzione sarà alta".