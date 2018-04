Consegnate 3.058 casette in 44 Comuni

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono 3.058 le casette consegnate ad oggi in 44 comuni delle regioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016. Il dato aggiornato è stato fornito dal Dipartimento della Protezione Civile secondo il quale sono stati completati i lavori in 169 aree. A queste Soluzioni abitative d'emergenza (Sae) già consegnate, sottolinea ancora la Protezione Civile, ne vanno aggiunte altre 502 già installate ma non ancora consegnate in quando sono in fase di conclusione i lavori di urbanizzazione: una volta consegnate anche queste ultime sarà stato soddisfatto il 93% del fabbisogno complessivo.

In particolare sono 1.361 le casette consegnate nelle Marche, 762 nel Lazio, 713 in Umbria e 222 in Abruzzo. E sono in attesa di consegna 396 Sae nelle Marche, 27 in Umbria, 26 in Abruzzo e 53 nel Lazio. Attualmente sono in corso lavori in 37 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite sono complessivamente 3.829 le Sae ordinate: 824 nella Regione Lazio, 758 in Umbria, 1.949 nelle Marche e 298 in Abruzzo.