In Umbria tutti a scuola il 12 settembre

In Umbria tutte le scuole riapriranno il 12 settembre 2018, mentre sabato 8 giugno 2019 termineranno le lezioni nelle primarie e secondarie di primo e secondo grado e il 29 giugno 2019 quelle dell'infanzia: lo ha deciso la Giunta regionale che, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Antonio Bartolini, ha approvato il calendario scolastico 2018-2019.

"I giorni di lezioni - ha sottolineato Bartolini - i giorni saranno 208, che si riducono a 207 se la festa del patrono cade in un giorno lavorativo. All'interno dell'arco temporale determinato dal calendario le istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario stesso alle esigenze che derivano dal piano dell'offerta formativa tenendo ovviamente presente che i giorni eccedenti i 200 giorni di lezione, fanno parte integrante del percorso didattico, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica".