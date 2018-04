Circa 700 etichette a Wine show Todi

(ANSA) - PERUGIA, 16 APR - Una sessantina di produttori umbri e un centinaio provenienti da tutta Italia, per un totale di circa 700 etichette in degustazione, saranno presenti il 9 e 10 giugno a Todi per il "Wine show".

L'appuntamento dedicato ad esperti e appassionati di vino è stato presentato al Vinitaly di Verona, all'interno dello spazio espositivo dell'Umbria, alla presenza dell'assessore regionale alle Politiche agricole, Fernanda Cecchini e al sindaco di Todi, Antonino Ruggiano.

"Un sorso al cuore è lo slogan con il quale vogliamo sottolineare ancora di più il carattere della manifestazione - ha spiegato l'organizzatore Alberto Crispo - che punta non solo alla valorizzazione delle produzioni di piccole e grandi cantine italiane ma soprattutto all'esaltazione dei luoghi e delle persone con cui degustare un bicchiere di vino che contribuiscono a renderlo unico, emozionante, indimenticabile".