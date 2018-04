Marini alla fiera del "capo lanuto"

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "I formaggi e tutti i vari derivati dalla trasformazione del latte possono permettere a Cascia di immaginare un futuro di valorizzazione della sua montagna e di un settore storico e importante per queste terre quale è la pastorizia": a dirlo è la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, presente nella città di Santa Rita per la seconda edizione della fiera del "capo lanuto".

"L'amministrazione comunale - ha aggiunto la governatrice - ha saputo cogliere, da un momento difficile quale è un post terremoto, l'opportunità di rivitalizzare la produzione casearia del territorio e le iniziative che sta mettendo in campo, assieme all'associazione dei pastori, ne sono una dimostrazione importante". Marini, chiamata a far parte anche della giuria che ha dovuto esprimersi nell'assaggio della ricotta salata, ha sottolineato "l'eccezionale tipicità che si può cogliere nel gustare un prodotto straordinario come questo". La presidente ha visitato, assieme al sindaco Mario De Carolis, gli stand della fiera.