Bassetti a giovani animatori, vorrei saltare come voi

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - "Non potete immaginare quanta gioia c'è dentro di me nel vedervi così numerosi e felici e la vorrei esprimere fisicamente saltando come voi, ma non ce la faccio più": così si è scherzosamente rivolto il cardinale Gualtiero Bassetti ai numerosi giovani presenti al Centro congressi "Capitini", a Perugia, in occasione della Giornata diocesana di formazione degli animatori, educatori e coordinatori d'oratorio in vista dei Grest (Gruppi estivi) 2018.

"La gioia della Pasqua - ha aggiunto il cardinale - l'avete tutta addosso, grazie a Dio, e vedo che siete davvero delle creature vive pasquali, memoria di amore e di pace con il desiderio di affrontare le sfide della vita. Vedo dentro ognuno di voi quest'energia-forza pasquale che poi è la pace che ci dà Gesù, che vi spinge e vi porta ad impegnarvi".

"Siete dei catechisti, degli animatori, degli educatori e sono con voi - ha affermato ancora - perché insieme possiamo affrontare queste bellissime sfide e a voi è toccata la parte migliore".