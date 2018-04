Tiro a volo: Changwon, prove di Mondiale

(ANSA) - CHANGWON (COREA DEL SUD), 14 APR - La seconda prova di Coppa del Mondo di tiro a volo, a Changwon, rappresenta il primo passo nel percorso di avvicinamento all'Olimpiade di Tokyo 2020.

L'appuntamento coreano sarà una vera e propria prova generale in vista dei Mondiali di settembre, in programma sempre a Changwon, le cui gare assegneranno i primi pass olimpici. Gli azzurri puntano a essere protagonisti come sempre, e saranno in lizza per il podio fin dalla gara di domani della Fossa donne, in cui per l'Italia ci saranno Jessica Rossi e Alessia Montanino. A seguire le gare del comparto maschile (per l'Italia De Filippis, Grazini e Pellielo) e quella del Mixed Team con le coppie Iezzi-Grazini e Rossi-Pellielo. Da giovedì 26 aprile le pedane saranno a disposizione degli specialisti di Skeet. La squadra azzurra del ct Andrea Benelli schiererà Riccardo Filippelli, Emanuele Fuso e l'olimpio nico di Rio Gabriele Rossetti tra gli uomini e i due ori olimpici Diana Bacosi e Chiara Cainero più Katiuscia Spada tra le donne.