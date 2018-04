Sisma, progetto artistico Corale a Preci

A Preci artisti e comunità si ritrovano insieme a pensare al futuro post sisma. Una speranza di rinascita, data dal teatro, dall'arte e dalla cultura, grazie al progetto Corale che si propone come uno degli attori della ricostruzione della vita sociale e comunitaria delle popolazioni.

"Corale 2018/insieme si spostano montagne" è un progetto prodotto dal Teatro Stabile dell'Umbria, con il sostegno della Regione e del MiBact in collaborazione con Indisciplinarte e Comune di Preci. Nasce così con l'idea di incontrare gli abitanti, di ricucire la ferita, proponendo la creazione di un presidio culturale che veda gli abitanti partecipanti attivi.

Nello scorso inverno sono stati attivati cinque laboratori artistici (Teatro, Danza, Coro, Bambini, Video), più un Cineforum, sono stati invitati artisti nazionali e internazionali a produrre opere ed è nato un museo diffuso degli oggetti cari, il "Museo delle cose splendide". Molte altre iniziative confluiranno in un grande evento pubblico nell'estate 2018.