Marini, ricostruzione è investimento su prevenzione

"La ricostruzione deve essere anche un investimentO sulla prevenzione. Come l'Umbria ha fatto nei precedenti terremoti del 1979 e del 1997, anche questa volta si deve fare della ricostruzione post sisma una opportunità per migliorare e rinnovare alcune norme e alzare al livello massimo la sicurezza dei suoi territori": a dirlo è la presidente della Regione, Catiuscia Marini, intervenuta a Spoleto a un convegno sulle nuove tecnologie delle costruzioni e sul tema della ricostruzione.

"La ricostruzione - ha sostenuto Marini - ha bisogno di essere gestita con un approccio concreto e non propagandistico, dove la sicurezza è la priorità. Richiederà tempi medi per il recupero delle abitazioni e di alcuni edifici pubblici come ad esempio i municipi, più lunghi per il patrimonio culturale.

Dovremmo andare invece su tempi brevi per la ricostruzione delle scuole e di altri edifici strategici per la vita delle comunità".