La 1000 Miglia in Umbria il 17 maggio

Transiterà anche quest'anno in Umbria, toccando i comuni di Orvieto e Amelia e attraversando quelli di Baschi, Montecchio, Guardea, Alviano e Lugnano in Teverina, la 1000 Miglia, la rievocazione storica arrivata alla 36/a edizione.

Il passaggio dei circa 700 equipaggi, impegnati nel tragitto Brescia-Roma e ritorno, è in programma giovedì 17 maggio e sarà accompagnato da una serie di attività di supporto e controllo delle auto, oltre ad appuntamenti culturali che si svolgeranno dai primi del mese in tutti i comuni interessati.

L'Umbria sarà presente anche alla premiazione di sabato 19 maggio in programma a Brescia, visto che uno dei premi sarà un orcio in ceramica realizzato a Deruta, contenente l'olio "Infinito", prodotto nelle zone dell'Amerino.

Il passaggio della 1000 Miglia, ha detto il presidente della Provincia, Giampiero Lattanzi, "è un'occasione importante per promuovere l'immagine della nostra terra e le nostre realtà, proposte sia in termini turistici che culturali e sociali".