16 aprile Giornata mondiale della voce

(ANSA) - PERUGIA, 13 APR - Lunedì 16 aprile 2018 si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della voce. Come gli anni precedenti anche in questa occasione la struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell'azienda ospedaliera di Perugia, diretta dal prof. Giampietro Ricci, organizza incontri con i cittadini per informazioni e consulenze per un corretto uso della voce.

Sono stati allertati medici e logopedisti per incontri singoli o di gruppi di utenti - dalle ore 10 alle 18 - in collaborazione con i volontari dell'Associazione delle malattie della voce presieduta da Giuseppe Mariucci. E' stato predisposto uno spazio riservato al piano -1 Blocco G , stanze 71, 72, 73.

"Il considerevole numero di utenti, che sono oscillati nel tempo tra 200 e 250, ci ha incoraggiato a riproporre l'iniziativa",- dice in una nota dell'azienda ospedaliera, la dottoressa Jenny Pagliari, responsabile dell'ambulatorio di Foniatria.