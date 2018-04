Regione investe innovazione agricoltura

"La Regione, attraverso la misura 16 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, investe 70 milioni di euro, quasi il doppio della media nazionale, per favorire il processo di innovazione del settore cui è stato impresso un forte slancio anche nella precedente programmazione, in cui sono stati finanziati 130 partenariati fra imprese agricole e agroalimentari, centri di ricerca e servizi, con un ruolo importante svolto dal Parco tecnologico agroalimentare 3A": così il direttore regionale Ciro Becchetti, autorità di gestione del Psr dell'Umbria, all'incontro "Farmers 3.0.

Innovazione e ricerca che cambiano l'agricoltura", nell'ambito del Festival del giornalismo. Appuntamento in cui sono stati presentati quattro progetti attivati in Umbria nel settore agricolo e agroalimentare.

"Anche in Europa - ha detto Becchetti - all'Umbria è riconosciuto di essere un punto di riferimento per aver scommesso soprattutto nella diffusione dell'innovazione e ricerca per il futuro dell'agricoltura".