Quasi 4 mila assistiti Caritas Perugia

Nel 2017 i quattro empori della solidarietà della diocesi di Perugia-Città della Pieve hanno assistito 3.870 persone con un approvvigionamento di 261 tonnellate di prodotti alimentari e per l'igiene. I dati sono stati forniti in vista della prima "Festa del lavoro e della solidarietà" che si svolgerà domenica nella zona industriale di San Sisto-Sant'Andrea delle Fratte, a Perugia.

All'iniziativa parteciperà il cardinale Gualtiero Bassetti ed è stata organizzata dalla Caritas per celebrare il secondo anniversario della nascita dell'emporio "Divina Misericordia" che opera insieme a quelli "Tabgha", a Perugia città, "Siloe", a Ponte San Giovanni, e "Betlemme", Marsciano.

Strutture nelle quali hanno operato 162 volontari, tra cui diversi giovani, per complessive 19.542 ore annue, 121 ore in media per ciascuno di loro.

I quattro Empori, complessivamente, hanno rilasciato, nel 2017, 1.129 tessere famiglia e 173 tessere "baby", assistendo 3.870 persone.