Premio Vinitaly a Cantina Caprai

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 12 APR - La cantina Arnaldo Caprai, nota per la produzione del Sagrantino di Montefalco, e il colosso americano del vino E&J Gallo Winery sono i vincitori del "Premio internazionale Vinitaly", attribuito da Veronafiere a personalità, aziende o istituzioni italiane ed estere che si sono distinte per il loro impegno nel campo enologico. E' stato consegnato vigilia della rassegna internazionale del vino italiano.

L'azienda umbra ha cominciato la sua attività negli anni Settanta quando Arnaldo Caprai, imprenditore tessile, acquistò i primi ettari di vigneto per produrre vino. Il figlio Marco Caprai ha poi dato impulso alla cantina, puntando sulla ricerca intorno al vitigno autoctono locale. (ANSA).