Una mini olimpiade per malati di parkinson e le loro famiglie si svolgerà a Pian di Massiano il 25 aprile. Previsti più di 800 partecipanti.

Il programma prevede una maratona di 8 chilometri, una passeggiata nel verde e una corsa in mountain bike. L'iniziativa è organizzata dall'Unione parkinsoniani Perugia. E' stato individuato uno spazio anche per le attività ludiche dei ragazzi delle scuole elementari e gli amici a quattro zampe. "Il nostro obiettivo - dice in una nota dell'azienda ospedaliera di Perugia Elisa Marcaccioli responsabile della organizzazione dell'evento, che ha presentato il programma alla direzione generale del S.

Maria della Misericordia - è quello di ribadire che l'attività sportiva, a qualsiasi età, è propedeutica per contenere i sintomi motori e non della malattia. Alle discipline sportive aderiscono sia pazienti che familiari ed amici. Chi è affetto da parkinson non deve mai sentirsi isolato, messo da parte". In Umbria si stima che i malati di parkinson sono circa 5 mila.