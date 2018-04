Marini, basta appelli strumentali donne Pd

"Basta con gli appelli strumentali di chi per anni all'ombra di uomini capi corrente ha promosso a volte più l'alleanza delle amiche che la vera forza delle donne, autonome, libere e critiche": Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria ed esponente del Pd, critica così l'appello di 400 donne Dem al vertice del partito "sempre più chiuso". Lo fa rispondendo all'ANSA in occasione del Festival del giornalismo di Perugia che affronta anche i temi legali all'universo femminile.

"Non ci si può ricordare delle donne e fare la chiamata 'alle armi' - sottolinea Marini - solo quando si perdono gli spazi di potere e i posti nelle istituzioni. L'alleanza delle donne e per le donne va esercitata quando si hanno posti di potere e responsabilità dando fiducia e promuovendo le altre donne. Io so che i governi Pd hanno promosso cose importanti sul caporalato, la maternità, le dimissioni in bianco, in campo sanitario e sociale, sui servizi per l'infanzia e contro la violenza".