Crescono esportazioni vino Umbria

Il valore delle esportazioni di vino umbro all'estero ha superato nel 2017 quota 34 milioni di euro, con un aumento del 2,3 per cento, rispetto all'anno precedente. Lo riferisce Coldiretti regionale in occasione del Vinitaly di Verona al quale partecipa anche una nutrita rappresentanza di aziende agricole dell'Umbria.

"Il settore vitivinicolo umbro rappresenta al meglio la qualità delle produzioni agricole - sottolinea Albano Agabiti presidente Coldiretti Umbria - che debbono essere sempre più valorizzate sia nei mercati nazionali sia internazionali, dove la concorrenza è in continua crescita. Il futuro del Made in Italy dipende dalla capacità di promuovere e tutelare le distintività che è stata la chiave del successo nel settore del vino dove ha trovato la massima esaltazione la valorizzazione delle specificità territoriali. Anche il vino umbro è cresciuto scommettendo sulla sua identità con una decisa svolta verso la qualità che gli ha permesso di estendersi nel mondo".