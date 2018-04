Altre demolizioni a Castelluccio

A Castelluccio di Norcia il Comune ordina la demolizione di altri otto edifici per consentire la messa in sicurezza del borgo quasi completamente distrutto dal terremoto del 2016. Se non ci saranno opposizioni da parte dei proprietari delle abitazioni lesionate, le ruspe entreranno in azione il prossimo 26 aprile.

Intanto sono in corso altre demolizioni e l'amministrazione comunale si sta preparando per licenziare ulteriori ordinanze di abbattimenti controllati. E questo riguarda anche l'altra frazione simbolo del sisma, San Pellegrino di Norcia, dove già buona parte del paese è stata demolita, ma i lavori stanno ancora continuando. Contestualmente alle demolizioni, il Comune ordina anche la rimozione delle macerie.