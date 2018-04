Porzi saluta Festival giornalismo

"Voglio porgere il saluto e il benvenuto ai volontari, ai relatori e agli appassionati arrivati in Umbria per il Festival internazionale del giornalismo che fino al 15 aprile riempie Perugia trasformandola nella capitale mondiale dell'informazione". Così la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, nel giorno dell'apertura della 12/a edizione della manifestazione.

"Si consolida - commenta la presidente Porzi - la duratura collaborazione tra l'Umbria e il Festival del giornalismo, in un positivo binomio che ha portato la nostra regione ad ospitare la più grande kermesse dedicata al giornalismo e all'informazione".

"Temi quanto mai importanti - aggiunge - in un contesto mondiale dominato troppo spesso dalla disinformazione, con conseguenze sulla vita democratica dei paesi, ma caratterizzato ancora troppo spesso da casi in cui i reporter perdono la vita nello svolgimento del proprio lavoro".