Ospedale Perugia stabilizza 138 precari

L'Azienda ospedaliera di Perugia ha sottoscritto con i sindacati un'intesa sui criteri di stabilizzazione di 138 lavoratori precari.

Il Santa Maria della Misericordia ha specificato, in una nota, che nelle prossime settimane saranno resi noti, e pubblicati sul sito aziendale, i criteri per individuare i professionisti che verranno stabilizzati. Rientrano nell'intesa i lavoratori che al 31 dicembre del 2017 avevano maturato tre anni di servizio, anche non continuativo. Si tratta di 21 dirigenti medici, 49 infermieri, 26 operatori socio sanitari e 22 tra tecnici di radiologia e di laboratorio biomedico, e di altre figure professionali, tra cui quattro tecnici cuoco.

L'incontro con i sindacati sì è concluso con la firma di un documento che permette all'Azienda ospedaliera di Perugia di attivare le procedure di stabilizzazione. L'atto è stato sottoscritto dal direttore generale Emilio Duca e dai direttori sanitario e amministrativo Diamante Pacchiarini e Maurizio Valorosi. (ANSA).