Online periodico informazione Usl 2

In uscita il quinto numero del periodico online di informazione sanitaria "Usl Umbria 2 inForma", consultabile gratuitamente nella home page del sito web istituzionale dell'Azienda sanitaria al link: http://www.uslumbria2.it/notizie/in-uscita-il-nuovo-numero-di-us l-umbria-2-informa.

In primo piano le notizie dai servizi sanitari aziendali: la nuova app dell'Usl Umbria 2, le "importanti" donazioni per la pediatria dell'ospedale di Orvieto, il piano di riordino dell'area medica e della neurologia dell'ospedale di Foligno con l'apertura della stroke unit, il riconoscimento internazionale per i ragazzi dei centri diurni di Terni di ritorno dalla Germania dove hanno partecipato al festival internazionale di teatro integrato, un intervento di alta complessità eseguito dallo staff di urologia del "San Giovanni Battista" diretto dal dottor Mearini.