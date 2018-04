No nuovi controlli dopo scossa Muccia

In Umbria, dopo la scossa di magnitudo 4.6 con epicentro a Muccia, nel maceratese, per la quale non sono stati comunque segnalati danni particolari, non sono previsti, al momento, nuovi controlli sugli edifici già lesionati dai terremoti del 2016. A spiegarlo è Alfiero Moretti, responsabile della Protezione civile regionale.

"Per ora - ha detto Moretti all'ANSA - non ci sono direttive dal Dipartimento nazionale di avviare ulteriori verifiche.

Eventuali controlli saranno fatti soltanto se richiesti specificamente dai cittadini".

Nelle ore subito dopo il nuovo sismica nelle Marche, a Norcia sono giunte alcune richieste di sopralluogo per accertare eventuali aggravamenti dei danni o nuove lesioni a strutture private. Il sindaco Nicola Alemanno ha detto di attendere "indicazioni da parte della Protezione civile prima di avviare i controlli".