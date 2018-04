Muore travolto dal trattore

(ANSA) - TERNI, 11 APR - Un uomo di 66 anni è morto nella tarda mattinata dell'11 aprile, a Montecchio, a causa di un incidente avvenuto mentre era impegnato a mettere in moto un trattore a cingoli in un terreno di sua proprietà.

In base a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Amelia, l'uomo è stato travolto dagli stessi cingoli del mezzo. Inutili i soccorsi dell'eliambulanza, chiamata sul posto in quanto il terreno si trova in una zona isolata. Il sessantaseienne è morto durante il trasporto all'ospedale di Terni.