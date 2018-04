Comitato, avanti con la ricostruzione

"Avanti con la ricostruzione nonostante le scosse": è l'appello che i terremotati del Centro Italia lanciano alla commissaria straordinaria, Paola De Micheli. "A quasi due anni dall'inizio dell'emergenza e con una serie di errori gestionali alle spalle, le popolazioni hanno bisogno del famoso e tanto auspicato cambio di passo per ritornare alla normalità" dicono i coordinatori, Francesco Pastorella e Francesca Mileto.

"È importante tornare al più presto nelle proprie case. Per questo lanciamo un appello alla politica: si devono sbloccare le pratiche per la ricostruzione malgrado il terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrato a Muccia, nel Maceratese" affermano ancora i due rappresentanti del Comitato. "Il commissario De Micheli - aggiungono - deve intervenire urgentemente sburocratizzando le procedure e ci auguriamo che nessuno approfitti di questi nuovi eventi per accampare scuse sui ritardi".