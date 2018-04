Sindaco Norcia 'grato' per uso Centro

"Accolgo con soddisfazione e gratitudine questo provvedimento che ci consente di poter disporre comunque del centro polivalente, e dare un riparo sicuro ai nostri concittadini in caso di nuovi eventi sismici": a dirlo è il sindaco di Norcia Nicola Alemanno dopo la decisione della procura di Spoleto di autorizzare l'uso del centro Boeri "in caso di eventi sismici per finalità di ricovero della popolazione".

"Per il resto - ha affermato Alemanno - siamo in attesa che la Cassazione si pronunci in merito al ricorso che abbiamo presentato sul dissequestro della struttura".