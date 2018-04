Nuova sede Punto servizi Otricoli

L'Usl Umbria 2 ha ultimato il trasferimento del Punto erogazione servizi di Otricoli presso i nuovi locali di via Tommaso Sillani, costruiti dal Comune nell'ambito di un progetto di riqualificazione urbana e messi a disposizione per le attività sanitarie.

La struttura prevede, oltre ai locali destinati agli operatori sanitari dipendenti aziendali e a quelli del Cup, anche studi a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché la sede della continuità assistenziale (la guardia medica), dotata anche di un ingresso autonomo.

Il progetto di trasferimento del servizio - spiega la Usl - "rientra in un più ampio programma di evoluzione della medicina del territorio e darà modo di creare, grazie anche all'opportunità fornita dall'amministrazione comunale, una struttura con i requisiti previsti dalle recenti normative per l'attivazione di una aggregazione funzionale territoriale".