Formazione Usl 1 protagonista Exposanità

Il Centro di formazione della Usl Umbria 1, diretto dal dottor Franco Cocchi, sarà protagonista ad Exposanità, considerato il più importante evento della sanità italiana in programma dal 18 al 21 maggio a Bologna.

Le 30 mila persone previste all'evento, potranno visitare lo stand dove gli istruttori organizzeranno sedute formative nel campo dell'emergenza-urgenza. In particolare - riferisce l'Usl - verranno illustrate le manovre corrette di disostruzione pediatrica e le tecniche di rianimazione, sia pediatrica sia per adulti, secondo le linee guida internazionali. Recenti statistiche, infatti, dicono che in Italia ogni settimana muore un bambino per ostruzione delle vie aeree e alcune migliaia di morti potrebbero essere evitate con un pronto intervento di rianimazione cardiopolmonare.

Il 19 aprile, inoltre, i professionisti del Centro della Usl 1 condurranno un convegno sulla "importanza della formazione nel campo delle maxi emergenze", in termini di sviluppo di abilità e capacità decisionali.