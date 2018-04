Celebrata a Perugia la festa polizia

A Perugia si è svolta in piazza del Bacio, spesso teatro di operazioni antidroga, la cerimonia per celebrare il 166/o anniversario della fondazione della polizia. 'Esserci Sempre' il tema scelto quest'anno.

Presenti alla cerimonia anche la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, quella dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, il procuratore generale, Fausto Cardella, il prefetto del capoluogo umbro, Raffaele Cannizzaro.

"La cittadinanza merita la dedizione con cui svolgiamo il nostro lavoro" ha detto il questore, Giuseppe Bisogno. "Vogliamo ascoltare - ha aggiunto - chi ha paura e metterci dalla sua parte".

La giornata si è aperta in questura con la commemorazione dei caduti della polizia e la deposizione di una corona.

Al termine della cerimonia in piazza del Bacio sono stati quindi consegnati i riconoscimenti al personale della polizia distintosi per meriti di servizio.