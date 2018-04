Alemanno, sisma sia priorità Parlamento

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 APR - "La questione terremoto sia in cima alle priorità del nuovo Parlamento e se necessario i presidenti di Camera e Senato consentano delle procedure abbreviate per approvare nuovi provvedimenti per correggere alcune norme attuali". Lo dice all'Ansa il sindaco di Norcia Nicola Alemanno. "Non appena le commissioni parlamentari inizieranno le loro attività - aggiunge - occorre riguardare le criticità che si stanno riscontrando, in particolare nell'avvio della ricostruzione e negli aiuti alle imprese". La scossa con epicentro a Muccia (Macerata) "dal punto di vista dei danni materiali è stata bene assorbita, data anche la distanza, dalle messe in sicurezza realizzate nei mesi scorsi a Norcia, ma dovremo valutare eventuali aggravamenti di lesioni a edifici con danni lievi". Sotto il profilo emotivo "arriva invece in un momento molto complesso, dopo una prima fase di grande reazione, adesso stiamo vivendo un periodo di depressione, dettata da lungaggini e una ricostruzione che fatica a partire".