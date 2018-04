Torna a Perugia il Festival giornalismo

Torna a Perugia dall'11 al 15 aprile il Festival internazionale del giornalismo, considerato il più importante media event del panorama internazionale, giunto alla 12/a edizione.

Un festival innovativo e mai scontato - hanno sottolineato gli organizzatori -, aperto a tutti, capace di aggregare e coinvolgere intelligenze, energie, entusiasmi "senza confini".

In programma 300 eventi in cinque giorni di dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari, con oltre 700 speaker da 44 Paesi diversi. Tutto a ingresso libero e in live streaming.

Tra i tanti protagonisti, la pluripremiata attrice britannica Vanessa Redgrave, sarà a Perugia per la prima volta in veste di regista con l'anteprima mondiale il suo documentario Sea Sorrow - Il dolore del mare.