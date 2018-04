Ricci, lista eletta non può essere tolta

"È necessario ristabilire la pienezza dell'Assemblea o non parteciperò più al voto": lo ha annunciato il consigliere regionale Claudio Ricci. Per il quale "una lista eletta non può essere tolta dall'Assemblea legislativa dell'Umbria".

Per Ricci "l'Assemblea legislativa dell'Umbria sta operando, da mesi, in un regime di palese incongruità in quanto il gruppo regionale di una lista eletta, come quella 'Ricci presidente' che rappresenta la volontà popolare espressa nel 2015, è stato soppresso per cavilli relativi a due norme regionali fra loro palesemente non coordinate". "Il tutto - ha aggiunto - ammantato da pareri giuridici complessi e dalla motivazione che il sottoscritto non sarebbe collegato alla lista eletta che prende il mio nome. Una affermazione che sfida il buon senso comune. In 24 ore, e senza possibilità di replica, sono stato sbattuto nel gruppo misto. Ho dovuto chiudere il gruppo, restituire 28 mila euro risparmiati, e perdere le risorse, anche umane, del gruppo".