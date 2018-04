Nuovo strumento per riabilitazione respiratoria

Nuova tecnologa per il servizio di Riabilitazione respiratoria dell'Usl Umbria 1 che si trova al centro servizi Grocco di Perugia. La palestra è stata infatti dotata di uno strumento che consente di svolgere numerosi esercizi. Questi rispecchiano i movimenti naturali e - spiega la Usl - migliorano l'abilità nella vita quotidiana.

"Grazie alla sua versatilità il sistema riabilitativo è applicabile a qualsiasi grado di disabilità - ha detto il dottor Marco Dottorini, responsabile del servizio - integrando e completando l'attività svolta in maniera tradizionale. Sta infatti cambiando il concetto di riabilitazione motoria che può svolgersi, in base alle necessità e ai limiti del paziente, su macchinari versatili che sono utilizzati anche nelle palestre e nei fitness center della nostra città: ciò permetterà ai pazienti, una volta concluso il ciclo riabilitativo, di poter proseguire l'allenamento presso le comuni palestre, avendo già dimestichezza con le macchine utilizzate al Centro riabilitativo".