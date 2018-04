Materazzi ospite finali Oratorio league

L'ex campione del mondo Marco Materazzi è stato "l'ospite d'eccezione" delle finali della quinta edizione di "Oratorio league", il campionato di calcio a 5 per bambini e ragazzi degli oratori dell'archidiocesi di Perugia.

"Questa giornata all'insegna dello sport e del far festa insieme, che ha visto tanti giovani e giovanissimi - ha commentato don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento oratori -, è stata la conferma del crescente entusiasmo che la manifestazione continua a raccogliere".

"Per me - ha detto Materazzi - è davvero importante poter incontrare questi ragazzi che s'impegnano quotidianamente per i loro piccoli sogni e giocano le loro partite nei campetti oratoriali come se fossero a San Siro".

Vincitrici nelle varie categorie le "Sentinelle Young" di San Sisto, "Lo Schiribizzo" della seconda Unità pastorale, gli "Atletico Betlemme" di Montelaguardia, la "Freever GP2" di Prepo, "Le Sentinelle" di San Sisto e le ragazze delle "Astrolady" di Ponte d'Oddi.