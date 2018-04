Marini, serve azione contro violenza donne

"La violenza contro le donne è un fenomeno che ci vede tristemente protagonisti, in Umbria come in Italia, e che è quasi 'costituente' dell'essere donna o uomo nella società. Per questo dobbiamo essere in grado di mettere in atto un'azione coordinata e consapevole, cominciando con il far crescere la cultura dell'attenzione al fenomeno perché altrimenti è difficile far crescere quella della prevenzione e per la migliore efficacia della protezione e della presa in carico delle vittime": lo ha sottolineato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, aprendo il corso specialistico di formazione e aggiornamento rivolto alle operatrici e agli operatori della rete dei servizi di contrasto alla violenza di genere.

Appuntamento che si è tenuto alla Scuola umbra di amministrazione pubblica, in attuazione di uno dei punti fissati dal "Protocollo unico regionale per la realizzazione del Sistema regionale di contrasto alla violenza di genere". "Un percorso che ci vede lavorare insieme" ha detto Marini.