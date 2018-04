I love me contro alcol, fumo e droga

Coinvolgerà mille e 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di Perugia, insegnanti e genitori, il progetto I love me contro la diffusione di alcol, fumo e droga tra i più giovani. Previsti incontri con esperti di medicina e psicologia. Ai ragazzi sarà poi chiesto di elaborare contributi video o grafici per trasmettere quanto hanno appreso a loro coetanei.

"Abbiamo individuato nei giovani il target dei progetti che la Regione Umbria sta sostenendo - ha spiegato l'assessore regionale Antonio Bartolini -, perché educare un ragazzo, per quanto difficile, può dare risultati molto più importanti rispetto al tentativo di sensibilizzare degli adulti".

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, è organizzato dalle Associazioni Aronc, Giacomo Sintini e Sostare in collaborazione con Regione, Dipartimento di radioterapia oncologica dell'ospedale di Perugia, facoltà di Medicina e chirurgia, Ufficio Scolastico regionale, Ordine dei medici, Comune, Coni e Federcalcio.