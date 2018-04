Delegazione GoSource ricevuta in Regione

Ricevuta a Palazzo Donini una delegazione della società GoSource, che ha rilevato lo stabilimento della Sgl Carbon di Narni. Il management ha incontrato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, quello della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi, il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, con l'assessore alle Attività produttive, Lorenzo Lucarelli, presenti anche Mauro Meucci in rappresentanza di Confindustria Umbria, e Luigi Rossetti, direttore regionale alle attività produttive.

L'incontro è servito a fare il punto sugli adempimenti procedurali, che costituiscono le condizioni per il perfezionamento dell'acquisizione da parte della GoSource dello stabilimento. La definizione del passaggio dovrebbe avvenire a breve, come riferito dal presidente della GoSuorce.

I rappresentanti delle istituzioni hanno ribadito l'attenzione verso questa acquisizione, e ne hanno sottolineato "l'estrema rilevanza" per il territorio e per la sua economia, soprattutto nell'interesse dei lavoratori.