Con Trenitalia sconti per ingresso teatro Orvieto

Con Trenitalia a Orvieto, per assistere agli spettacoli in programma al Teatro Luigi Mancinelli. A chi raggiungerà la città a bordo dei treni regionali, verrà infatti riconosciuto uno sconto sui biglietti di ingresso degli spettacoli.

La promozione, che vale per la stagione teatrale in corso e per l'intero cartellone 2018-2019, prevede differenti agevolazioni a seconda del posto richiesto.

Per usufruire degli sconti basterà esibire al botteghino del teatro un biglietto regionale Trenitalia - si legge in una sua nota - con destinazione Orvieto relativo al giorno dello spettacolo in programma. La riduzione è riconosciuta anche a chi prenota in anticipo.

Potranno beneficiare delle agevolazioni anche i possessori di abbonamento regionale e sovraregionale Trenitalia in corso di validità - avente origine o destinazione in una qualunque stazione dell'Umbria - nonché gli utilizzatori del biglietto integrato Umbria.GO.