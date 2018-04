Compagnia Cobrex apre base operativa a Sant'Egidio

La compagnia aerea romena Cobrex trans si appresta ad aprire la propria base operativa all'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" di Perugia. Lo ha annunciato la Sase, la società di gestione dello scalo.

La Cobrex da metà giugno servirà alcune destinazioni quali Bucarest, Trapani e Cagliari, con l'aggiunta durante i mesi estivi delle rotte da e per Barcellona e Brindisi.

La compagnia - spiega la Sase - è "titolare di tutte le licenze europee necessarie per volare in Italia" e ha una flotta composta da due Boeing 737-300. Uno dei quali sarà posizionato al "San Francesco d'Assisi" per operare i collegamenti.

"Accogliamo con grande piacere l'apertura della base Cobrex a Perugia - il commento del presidente della Sase Ernesto Cesaretti -, grazie alla quale saranno ripristinate già a partire da questa stagione estiva quelle rotte, domestiche ed internazionali, che negli ultimi anni hanno fatto registrare un traffico costante e consolidato".