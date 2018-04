Agricoltori giunti a Castelluccio

I trattori degli agricoltori di Castelluccio sono giunti sul Pian Grande dove semineranno la lenticchia.

Il viaggio, partito da Norcia, ha avuto un momento di difficoltà poco prima di raggiungere la piana per via di un restringimento della carreggiata, necessario per il completamento dei lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 477. Gli agricoltori lasceranno aratri e seminatrici all'interno dei tendoni della Protezione civile installati un anno fa come rimessa delle macchine e delle sementi. (ANSA).



"Una volta che avremmo portato a Castelluccio tutti i mezzi agricoli e le sementi, inizieremo ad arare i terreni e quindi a seminare la lenticchia, speriamo che Il maltempo ci conceda una tregua": a spiegare, all'ANSA, il programma del lavoro che attende gli agricoltori del borgo è Alessio Barcaroli, 26 anni e da sempre impegnato nella coltivazione della lenticchia. "Tra il 20 giugno e il 10 luglio il Pian Grande regalerà ancora una volta lo spettacolo della fioritura", dice, invece, Gianni Coccia, portavoce degli imprenditori agricoli del luogo, che tiene a sottolineare come sarà "fondamentale per la rinascita di Castelluccio terminare prima dell'estate le strutture dove delocalizzare negozi e ristoranti". Coccia ha lanciato anche un appello alle istituzioni: "Sarebbe importante avere in questo periodo che lavoreremo qui, un presidio del Soccorso alpino per ogni evenienza".