A Castelluccio si lavora per deltaplano

A Castelluccio di Norcia sono cominciati i lavori di urbanizzazione per la costruzione del "deltaplano", dove saranno delocalizzati alcuni dei ristoranti che erano presenti nel paese prima del terremoto 2016.

Una struttura che sarà realizzata sul pianoro appena sotto il borgo.

In piazza, appena fuori dalla "zona rossa" sono stati invece avviati i lavori per la costruzione temporanea di tre caseifici.

Sempre in piazza è prevista l'installazione di moduli container dove ospitare i negozi turistici.