Tartufo, sfida da Guinness a Scheggino

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Risotto contro frittata, sfida da Guinness al sapore di tartufo. È andata in scena oggi pomeriggio a Scheggino, nell'ambito di "Il Diamante nero", kermesse gastronomica dedicata al tartufo nero della Valnerina, giunta alla sua 13/esima edizione. Gli chef hanno preparato una frittata di 2.600 uova, "impreziosita" da 70 chili di tartufo. E non è stato da meno la preparazione di ben 60 chili di risotto, condito con 30 chili di tartufo e 15 di grana padano. Specialità che sono state servite a migliaia di visitatori che in questa domenica di sole hanno preso d'assalto il piccolo borgo, al punto che gli addetti alla sicurezza a un certo punto hanno dovuto centellinare gli ingressi in piazza per motivi di ordine pubblico. Madrina di questa "sfida" culinaria, Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017. A fare gli onori di casa il sindaco di Scheggino, Paola Agabiti.