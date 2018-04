Oltre 150 persone Pranzo dei poveri

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Oltre 150 persone in difficoltà, originarie di 18 Paesi diversi, sono state ospitate alla quarta edizione del "Pranzo dei poveri", organizzato dal gruppo di preghiera della Divina Misericordia, in collaborazione con la Caritas diocesana, che si è svolto all'oratorio della parrocchia di Ponte Pattoli.

A contribuire alla riuscita dell'iniziativa - spiegano i promotori - altri invitati che hanno fatto donazioni oltre che per il pranzo anche per la distribuzione di prodotti alimentari (pasta, pomodori, olio) e giocattoli ai bambini presenti.

Al pranzo hanno partecipato il presidente del consiglio comunale di Perugia Leonardo Varasano, l'assessore alle politiche sociali Edy Cicchi, rappresentanti della Caritas diocesana, dell'Associazione Amar.Lui e Rosalia Sabatini, vedova di Vittorio Trancanelli, eletto Venerabile servo di Dio nel 2017.