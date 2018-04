Agriumbria supera le 75.000 presenze

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Si chiama "C'è", pesa 1.640 chilogrammi ed è il toro di razza Chianina più grande d'Italia. È allevato a Perugia dall'azienda agricola fratelli Lucchetti ed è stato premiato alla 50/a edizione di Agriumbria.

La rassegna (a Umbriafiere di Bastia dal 6 all'8 aprile) ha "ampiamente superato - dicono gli organizzatori - le 75.000 presenze della passata edizione" ed ha ospitato 2.500 aziende, 450 stand ed oltre 600 animali. Circa 40 mila le presenze domenica.

Tanti i temi approfonditi, sostenibilità, innovazione, formazione, investimenti in tecnologia, sicurezza e giovani in agricoltura. Come spiega Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere Spa: "Siamo molto soddisfatti dei numeri raggiunti e dei temi proposti in questa edizione speciale. La soddisfazione è quella che ci arriva anche dai nostri espositori, dai partner, dalle federazioni e dalle associazioni di categoria. Pensando al futuro, da domani saremo già al lavoro per la seconda edizione di Eima Show, in programma in Umbria a luglio".