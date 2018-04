Scheggino celebra il tartufo

(ANSA) - SCHEGGINO (PERUGIA), 7 APR - A Scheggino in questo fine settimana si celebra il tartufo con la 13/a edizione di "Il Diamante nero". Un appuntamento promosso dal Comune che si rinnova a partire dalla collaborazione con Epta Confcommercio Umbria, attraverso "I Tesori della Valnerina" per la promozione dei prodotti tipici del territorio. Le novità di quest'anno saranno gli show cooking e la sfida da guinness al tartufo tra la maxi frittata, con 2.600 uova e 70 kg di tartufo e il risotto che vedrà impiegati 60 kg di riso. Appuntamenti che vedranno quali madrine la conduttrice televisiva Elisa Isoardi e Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch. "Il Diamante nero di Scheggino è diventato un evento caratterizzante l'intero territorio della Valnerina, aspettiamo turisti e visitatori nel nostro incantevole borgo, per trascorrere insieme una due giorni all'insegna della bellezza e della buona tavola", ha detto il sindaco Paola Agabiti.