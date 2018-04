Rao 'Chilometri zero' per liste attesa

(ANSA) - PERUGIA, 7 APR - Punta anche su un modello Rao "a chilometri zero" il nuovo piano della Regione per abbattere le liste d'attesa per prestazioni e visite non d'emergenza. Lo ha anticipato all'ANSA l'assessore alla Salute Luca Barberini.

E' prevista infatti particolare attenzione ai "cittadini più fragili" per assicurare il servizio richiesto entro i limiti temporali stabiliti, senza uno spostamento eccessivo rispetto alla residenza.

Il Piano straordinario punta inoltre sulla revisione dei Raggruppamenti di attesa omogenei per "renderli più efficaci rispetto ai bisogni di salute dei cittadini". Previsti poi un'accelerazione sulle nuove tecnologie per assicurare esami "più veloci e appropriati", l'ampliamento degli orari e delle giornate in cui vengono aperti gli ambulatori, la presa in carico da subito del paziente che esegue esami con l'attribuzione delle successive date di controllo, abbattimento delle barriere burocratiche anche attraverso un potenziamento del Nus (Numero Umbria sanità) 800 636363.